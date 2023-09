"Non abbiamo nessun commento da fare in proposito". Fonti dell'Eliseo interpellate dall'Adnkronos hanno risposto così alla richiesta di commentare quanto sostenuto da Giuliano Amato in un'intervista a Repubblica, nella quale l'ex premier invita il presidente Emmanuel Macron a chiedere scusa per la responsabilità francese nella strage di Ustica.

COSA HA DETTO AMATO SULLA STRAGE DI USTICA

Il Dc9 dell'Itavia, precipitato vicino a Ustica il 27 giugno 1980, fu abbattuto da un missile francese. "La versione più credibile è quella della responsabilità dell’aeronautica francese, con la complicità degli americani e di chi partecipò alla guerra aerea nei nostri cieli la sera di quel 27 giugno". Così l’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, in un'intervista a 'la Repubblica', parlando della strage di Ustica. "Si voleva fare la pelle a Gheddafi, in volo su un Mig della sua aviazione. E il piano prevedeva di simulare una esercitazione della Nato, con molti aerei in azione, nel corso della quale sarebbe dovuto partire un missile contro il leader libico: l’esercitazione era una messa in scena che avrebbe permesso di spacciare l’attentato come incidente involontario", ha aggiunto.

"Mi chiedo perché un giovane presidente come Macron, anche anagraficamente estraneo alla tragedia di Ustica, non voglia togliere l’onta che pesa sulla Francia - ha detto ancora l'ex premier - E può toglierla solo in due modi: o dimostrando che questa tesi è infondata oppure, una volta verificata la sua fondatezza, porgendo le scuse più profonde all’Italia e alle famiglie delle vittime in nome del suo governo. Il protratto silenzio non mi pare una soluzione".

