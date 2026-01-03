circle x black
Trump: "Maduro catturato in una fortezza, ora Venezuela libero"

Il presidente degli Stati Uniti: "Gli ho detto che doveva arrendersi, l'operazione è stata perfetta"

Donald Trump
03 gennaio 2026 | 15.50
Redazione Adnkronos
"Maduro era nascosto in una fortezza. Lo abbiamo preso con un'operazione incredibile". Donald Trump illustra il raid in Venezuela e l'operazione che ha condotto alla cattura del presidente Maduro, trasferito negli Stati Uniti. Il regime di Caracas, dice il presidente americano a Fox News, ha provato a negoziare per evitare l'escalation. "Gli ho detto che doveva arrendersi, doveva cedere. Non ho voluto trattare. Ho detto 'No, dobbiamo agire'", dice Trump.

"Ho potuto seguire l'operazione in tempo reale, ho visto ogni aspetto e ho ascoltato le comunicazioni tra noi in Florida e quelli sul campo in Venezuela. E' stato incredibile vedere la professionalità, la qualità della leadership, la competenza", aggiunge il presidente dalla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida. "È stata un'operazione estremamente complessa. E' stato incredibile vedere quanto fossero bravi, quanto fossero professionali, quanto sia incredibile l'equipaggiamento che abbiamo, intendo dire... il livello dell'equipaggiamento, e vedere come funzionava, in modo così perfetto", aggiunge. "Ci sono stati un paio feriti ma non vittime. Non abbiamo perso nessuno, non abbiamo perso nessun velivolo. Un elicottero è stato colpito ma è rientrato: è una guerra", specifica il presidente. Maduro "è stato portato via in pochi secondi, non ho mai visto niente del genere. Era in un posto molto protetto, era in una fortezza. Era in una casa con porte d'acciaio, con zone protette. Ha cercato di rifugiarsi ma non ha fatto in tempo. Eravamo pronti a perforare l'acciaio, ma non è stato necessario".

L'operazione militare era stata inizialmente prevista per quattro giorni fa, ma "il tempo non perfetto e il meteo doveva esserlo. Abbiamo avuto, sapete, condizioni molto buone, forse un po' più nuvoloso di quanto pensassimo, ma è andata bene. Abbiamo aspettato quattro giorni. Avremmo dovuto farlo quattro giorni fa, tre giorni fa, due giorni fa, e poi all'improvviso il cielo si è aperto e abbiamo detto: 'Andiamo!'".

Qual è il futuro del Venezuela? "Non possiamo permettere che qualcuno prenda il posto di Maduro e continui a fare quello che faceva lui. Vogliamo che il popolo venezuelano sia felice e libero, è stato governato da un dittatore. Quest'operazione mostra che paesi del genere non possono più approfittarsi di noi".

 

venezuela attacco donald trump
