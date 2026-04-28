Violenza sulle donne: Il Parlamento Ue esorta gli Stati a ridefinire lo stupro.

Il Parlamento Europeo esorta gli Stati membri a ridefinire lo stupro basandosi sull'assenza di consenso, promuovendo una legislazione Ue comune contro la violenza sulle donne.
Il Parlamento Europeo chiede alla Commissione Europea, in una risoluzione votata a maggioranza oggi a Strasburgo, di presentare una proposta legislativa che stabilisca una definizione comune di stupro, basata sull'assenza del consenso. Nel testo, votato con 447 sì, 160 no e 43 astensioni, i deputati invitano gli Stati Ue che hanno ancora definizioni basate sulla forza o sulla violenza ad allineare le proprie norme agli standard internazionali, tra cui la Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Ue nel 2023.