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Violenza sulle donne: Il Parlamento Ue esorta gli Stati a ridefinire lo stupro.

Il Parlamento Europeo esorta gli Stati membri a ridefinire lo stupro basandosi sull'assenza di consenso, promuovendo una legislazione Ue comune contro la violenza sulle donne.

- Fotogramma/Ipa
- Fotogramma/Ipa
28 aprile 2026 | 13.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Parlamento Europeo chiede alla Commissione Europea, in una risoluzione votata a maggioranza oggi a Strasburgo, di presentare una proposta legislativa che stabilisca una definizione comune di stupro, basata sull'assenza del consenso. Nel testo, votato con 447 sì, 160 no e 43 astensioni, i deputati invitano gli Stati Ue che hanno ancora definizioni basate sulla forza o sulla violenza ad allineare le proprie norme agli standard internazionali, tra cui la Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Ue nel 2023.

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Ue stupro Stupro Ue consenso stupro reato stupro Parlamento Europeo
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