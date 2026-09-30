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Warborn (Ppe), 'qualsiasi avvicinamento Gb-Ue nell'interesse di entrambi'

Bene l'apertura di Burnham al rientro in Ue, spiega l'eurodeputato all'Adnkronos, 'ma maggiore accesso a mercato unico vada di pari passo con maggiore allineamento a nostre regole'

- Laurie Dieffembacq/European Union 2026 - Source: EP
- Laurie Dieffembacq/European Union 2026 - Source: EP
30 settembre 2026 | 16.51
Otto Lanzavecchia
LETTURA: 1 minuti

"Accogliamo con favore qualsiasi mossa del Regno Unito verso un rapporto più stretto con l'Ue, un partner economico e di sicurezza importante". Lo dichiara all'Adnkronos Jörgen Warborn, eurodeputato svedese del Ppe e membro della Delegazione del Parlamento europeo all'Assemblea parlamentare di partenariato Ue-Regno Unito, commentando l'apertura del premier britannico Andy Burnham a un possibile rientro nell'Ue. Per Warborn un riavvicinamento "è nell'interesse di entrambe le parti" in un momento in cui "cerchiamo di costruire catene di approvvigionamento resilienti con partner fidati". Tuttavia, rileva l'eurodeputato, un maggiore accesso al mercato unico dell'Ue "deve andare di pari passo con un maggiore allineamento alle nostre regole".

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Jorgen Warborn Ppe Ue Pe Andy Burnham Regno Unito
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