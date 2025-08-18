"Presidente Zelensky, con quel vestito sta benissimo"
"Presidente Zelensky, con quel vestito sta benissimo". Volodymyr Zelensky promosso alla Casa Bianca da Donald Trump. Il presidente americano apprezza l'abito indossato dal presidente ucraino, che accantona la tenuta militare e la felpa con cui si era presentato a Washington a febbraio, nell'incontro terminato con una rissa verbale. Oggi Zelensky si toglie anche la soddisfazione di pungere con una battuta il giornalista che 6 mesi fa lo criticò per l'abbigliamento: "Io ho cambiato vestito. Lei, invece, no"