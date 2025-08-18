"Presidente Zelensky, con quel vestito sta benissimo". Volodymyr Zelensky promosso alla Casa Bianca da Donald Trump. Il presidente americano apprezza l'abito indossato dal presidente ucraino, che accantona la tenuta militare e la felpa con cui si era presentato a Washington a febbraio, nell'incontro terminato con una rissa verbale. Oggi Zelensky si toglie anche la soddisfazione di pungere con una battuta il giornalista che 6 mesi fa lo criticò per l'abbigliamento: "Io ho cambiato vestito. Lei, invece, no"