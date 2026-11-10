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Ucraina-Russia, Zelensky: "Putin non si fermerà se lasciamo il Donbass"

Il presidente ucraino: "Serve un incontro tra leader per chiudere la guerra"

Putin e Zelensky - (Afp)
Putin e Zelensky - (Afp)
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11 novembre 2026 | 00.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Nessuno crede che Putin si fermerà se abbandoniamo il Donbass". Ucraina e Russia, con la mediazione degli Stati Uniti, sono impegnate nei colloqui di Abu Dhabi. Il dialogo tra Kiev e Mosca riprende, ma l'epilogo della guerra rimane lontano. La questione territoriale, dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rimane un nodo cruciale. Vladimir Putin punta a ottenere tutto il Donbass, un obiettivo al momento non alla portata delle forze armate di Mosca. Per Zelensky, però, Putin non si fermerebbe nemmeno a traguardo raggiunto. "I russi hanno bloccato la nostra integrazione in Europa, poi ci hanno impedito di entrare nella Nato. E infine, ci hanno invaso. Proprio per questo la questione è astratta. Nessuno crede che Putin si fermerà se abbandoneremo il Donbass. Si prenderà una pausa. Poi tornerà tra un anno, due anni o cinque anni ", dice Zelensky.

L'Ucraina, dice il presidente, deve confrontarsi con interlocutori che hanno una visione distorta del quadro generale. "Quando ho ricevuto il secondo rapporto dalla nostra squadra negoziale dopo i loro incontri ad Abu Dhabi, mi hanno detto che i russi pensano e dicono di aver già occupato metà del Donbas, che invece rimane sotto il nostro controllo", dice il presidente ucraino. "Erano ufficiali militari, servizi segreti russi: e dicevano sul serio. La nostra squadra ha detto loro: 'Non sappiamo nemmeno come possiate dire certe cose. Abbiamo filmati video, immagini, altre prove che dimostrano che queste aree sono sotto il nostro controllo'. Questo è il problema. Putin vive in una realtà diversa", afferma il leader di Kiev.

Il timore di Zelensky è che gli Stati Uniti, Donald Trump in primis, prima o poi accettino la versione di Putin. "Ovviamente, la Russia condividerà con gli americani che servono uno o due mesi per occupare completamente l'est dell'Ucraina. Potrei disegnare per lui un quadro in cui occupo completamente la Russia. Ma non è vero. Ciò che è stato positivo è che la parte americana ha confermato la valutazione ucraina di ciò che sta accadendo sul campo di battaglia", prosegue.

Per fare chiarezza e definire le posizioni in maniera netta c'è solo un modo, per Zelensky: "Dobbiamo sederci e parlare al livello dei leader. Ci sono molte domande. Ad esempio, si è parlato della città di Kherson, che oggi è divisa dal fiume Dnipro. I russi controllano una sponda, noi l'altra. Ma le persone vogliono vivere unite su entrambe le sponde. È una città ucraina", dice Zelensky. Il secondo round dei negoziati ad Abu Dhabi potrebbe essere utile in tal senso: "Penso che i team le squadre discuteranno della possibilità di un incontro al livello dei leader. Non sono sicuro che la Russia sia pronta, ma solleveremo questo argomento".

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