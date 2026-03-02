Le principesse Beatrice ed Eugenia non potranno unirsi alla famiglia reale al Royal Ascot a causa delle preoccupazioni relative allo scandalo in corso che coinvolge la Casa di York e i suoi legami con Jeffrey Epstein. Lo rivela il Mail on Sunday. Secondo alcune fonti le sorelle, i cui nomi compaiono più volte nei file Epstein, non prenderanno posto nel palco reale durante il prestigioso evento ippico di giugno, né potranno unirsi ai membri più anziani della famiglia reale per la parata reale. La decisione di Buckingham Palace avrebbe "colto completamente di sorpresa" Beatrice ed Eugenia, già sotto shock per l'arresto di 11 ore, lo scorso mese, del padre, Andrew Mountbatten-Windsor, con l'accusa di cattiva condotta nell'esercizio della funzione pubblica. Una fonte informata ha dichiarato al tabloid: "Ho parlato con un mio amico che lavora ad Ascot e mi ha riferito che alle ragazze è stato detto che quest'anno non potranno essere lì. Beatrice è stata quella che l'ha presa più duramente. È stata completamente colta di sorpresa".

La notizia arriva mentre circolano voci del divario sempre più ampio tra le figlie di Andrew e Sarah Ferguson e il cugino, il principe di Galles William, che, assieme alla moglie Kate Middleton, sembra particolarmente desideroso di tenerle a distanza, almeno finchè non saranno più chiari altri dettagli sulla vicenda. Sembra che l'erede al trono abbia consigliato agli altri membri della famiglia reale di non apparire in fotografie insieme alla coppia "per il resto dell'anno". William e Kate hanno fatto attenzione a non farsi fotografare mentre camminavano accanto alle principesse durante la funzione religiosa di Natale della famiglia reale a Sandringham. L'esclusione dal Royal Ascot sarà un duro colpo per le principesse. Era uno degli eventi preferiti dalla defunta regina Elisabetta e la parata, durante la quale i membri d'alto rango della famiglia reale vengono condotti nella Royal Enclosure in carrozza, è una tradizione che fa parte della cerimonia fin dal 1825.

La fonte ha spiegato che sarebbe impossibile per la coppia partecipare anche perché, tradizionalmente, coloro che prendono parte al corteo in carrozza soggiornano al Castello di Windsor la sera prima e cenano con la famiglia. "Questo è un altro motivo - ha detto - per cui è fuori discussione che le ragazze possano andare, a meno che non siano lì solo come membri del Royal Enclosure". Ma un'altra fonte ha detto che, almeno fino a Natale, c'era ancora "molta simpatia per le ragazze" tra il pubblico. E un ulteriore sostegno è arrivato da Montecito, dove i Sussex avrebbero invitato Beatrice a usare la sua casa da 11 milioni di sterline come rifugio. Sebbene Harry e Meghan siano stati più vicini a Eugenie e a suo marito, che sono rimasti in contatto con la coppia anche quando hanno lasciato il ruolo di membri attivi nella famiglia reale nel 2020 trasferendosi in California, si dice che Beatrice abbia sofferto di più per la caduta in disgrazia del padre. Una fonte ha spiegato: "Harry ha detto alle ragazze qualcosa tipo: 'So cosa significa essere dalla parte sbagliata dell'istituzione'".