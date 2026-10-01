Dopo Harry, anche William si appresta a utilizzare una piattaforma di streaming. Mentre il duca di Sussex usa Netflix dal 2022, il principe di Galles si sta preparando a debuttare su Prime Video. Per la prima volta quest'anno, infatti, la cerimonia di premiazione del Prince of Wales' Earthshot Prize Awards, che si terrà a Mumbai, in India, il 17 novembre, sarà trasmessa in tutto il mondo grazie alla piattaforma di Amazon. Senza parlare di 'competizione in streaming' fra i due fratelli, che il premio ambientalista dell'erede al trono britannico si avvii a diventare un fenomeno globale è quasi un fatto naturale. Fin dalla prima edizione londinese del 2021, infatti, William desiderava che la cerimonia fosse un mix di narrazione, star internazionali, glamour e concerti. Nelle edizioni passate, gruppi e personalità come i Coldplay, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Emma Thompson, Emma Watson, David Beckham, Rami Malek, Shailene Woodley, Billie Eilish, Annie Lennox, Ellie Goulding e Cate Blanchett si sono già uniti al principe per sostenere la sua iniziativa.

Attesi 5 mila ospiti

Quest'anno sono attesi all'evento circa 5.000 ospiti. Tra coloro che calcheranno il red carpet, figurano l'attore Rami Malek, le star di Bollywood Alia Bhatt e Sonam Kapoor, e Simone Ashley, nota soprattutto per il suo ruolo in Bridgerton. Alla cantante indiana Shreya Ghoshal spetterà l'intrattenimento musicale, mentre a condurre la serata penserà il regista e presentatore di The Traitors India Karan Johar. Per il padre di George, Charlotte e Louis, profondamente impegnato nella tutela dell'ambiente, questa attenzione mediatica rappresenta un traguardo significativo.

Prime Video trasmetterà la cerimonia in oltre 240 paesi e in più di 40 lingue e una simile diffusione riflette inevitabilmente la strategia adottata dal principe Harry e da Meghan. Dal 2020, la loro società , Archewell Productions, collabora con Netflix, a volte davanti alla telecamera, come in 'With Love, Meghan', dove la Duchessa di Sussex è conduttrice, protagonista e produttrice, oppure dietro le quinte come produttori esecutivi, come in 'Heart of Invictus', che si concentra sugli atleti degli Invictus Games. La coppia ha altri progetti in fase di sviluppo. Sebbene i due fratelli non si parlino, le loro traiettorie mediatiche finiscono per assomigliarsi.