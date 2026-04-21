La Regina Elisabetta II sarebbe stata profondamente turbata dagli eventi attuali. Lo ha detto Re Carlo in un videomessaggio in occasione del centenario della nascita della madre. "E' rimasta costante, salda e totalmente devota al popolo che ha servito", ha aggiunto parlando del regno della sovrana, il più lungo nella storia della monarchia britannica. Elisabetta avrebbe compiuto 100 anni oggi, martedì 21 aprile, e Charles ha sottolineato che la giornata dovrebbe essere celebrata per una "vita vissuta bene" piuttosto che per un'"assenza".

La monarca era nata il 21 aprile del 1926 ed era stata incoronata giovanissima, a 27 anni, il 2 giugno del 1953. "Sospetto che molti aspetti dei tempi in cui viviamo l'abbiano profondamente turbata, ma trovo conforto nella sua convinzione che il bene prevarrà sempre e che un'alba più luminosa non è mai lontana dall'orizzonte", ha affermato il re nel suo messaggio. "Come disse la giovane Principessa Elisabetta nel suo primo discorso pubblico, a soli 14 anni, ognuno di noi può fare la propria parte 'per rendere il mondo di domani un posto migliore e più felice'. È una convinzione che condivido con tutto il cuore".

Nel suo messaggio, Carlo non ha specificato a quali problemi si riferisse, ma è facile il collegamento con i recenti problemi dovuti ai rapporti del fratello Andrew Mountbatten-Windsor con Jeffreiy Epstein, a cui proprio per questa ragione sono stati revocati i titoli nobiliari. Elisabetta si è spenta serenamente nella sua casa di Balmoral all'età di 96 anni l'8 settembre 2022, dopo aver regnato come sovrana per 70 anni. Nel video tributo, girato nella biblioteca del Castello di Balmoral all'inizio di aprile, il re ha affermato: "Il suo quasi secolo di vita è stato caratterizzato da notevoli cambiamenti eppure, attraverso ogni decennio che passava, attraverso ogni trasformazione, è rimasta costante, salda e totalmente devota al popolo che ha servito. "Milioni di persone la ricorderanno per momenti di rilevanza nazionale; molte altre per un fugace incontro personale, un sorriso, una parola gentile che ha risollevato gli animi o per quel meraviglioso luccichio negli occhi mentre condivideva un panino alla marmellata con l'orso Paddington negli ultimi mesi della sua vita".

Gli eventi in programma per oggi includeranno un ricevimento a Buckingham Palace per la famiglia reale, a cui parteciperanno enti di beneficenza e organizzazioni legate alla defunta regina, come Cancer Research UK, il Jockey Club e l'Army Benevolent Fund. Nel corso della giornata, i membri della monarchia visiteranno il British Museum per ammirare un modellino in scala del Queen Elizabeth Memorial insieme all'architetto Norman Foster, vincitore dell'appalto per la progettazione del monumento nazionale, durante un ricevimento a cui parteciperà anche il primo ministro.