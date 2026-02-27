circle x black
Buckingham Palace trema, se Sarah Ferguson scrive un'autobiografia è la fine della monarchia

Spinta dalla disperazione finanziaria, Fergie starebbe prendendo in considerazione la stesura di un libro

Sarah Ferguson (Fotogramma/Ipa)
27 febbraio 2026 | 14.44
Redazione Adnkronos
Una potenziale minaccia alla sopravvivenza della monarchia. Viene ritenuto tale, dagli esperti reali, un eventuale libro di memorie di Sarah Ferguson, che, se scritto, darebbe il colpo di grazia alla già compromessa reputazione di Buckingham Palace. I timori di una pubblicazione non sono affatto irrealistici: infatti, spinta dalla disperazione finanziaria, dopo essere stata privata dei titoli e della casa, Fergie starebbe prendendo in considerazione la stesura di un libro o un'intervista in stile 'Spare' del principe Harry, attraverso cui svelerebbe decenni di segreti di palazzo e scandali interni.

Sarah Ferguson, una minaccia per la monarchia?

Una Sarah Ferguson sempre più disperata potrebbe architettare un'autobiografia esplosiva che rappresenterebbe una potenziale minaccia esistenziale per la sempre più malconcia famiglia reale, ha affermato l'editorialista del Daily Mail Amanda Platell. L'ex duchessa di York è ora alle prese con la mancanza di una casa e con un reddito in calo, mentre le e-mail che descrivono il suo rapporto intimo con Jeffrey Epstein hanno cancellato la sua credibilità residua, spingendola verso misure disperate. Le voci di un libro incendiario si sono intensificate, promettendo rivelazioni sui suoi legami con Epstein, su segreti reali e sull'allontanamento dalla principessa Diana.

La Platell ha definito Fergie una "donna molto pericolosa", affermando che la disperazione potrebbe spingerla a tramare e divulgare le sue tribolazioni, rappresentando la minaccia più grave per la monarchia. I segreti di palazzo che divulgherebbe sarebbero venduti per somme principesche a editori e streamer impazienti. La giornalista ha spiegato: "La più grande minaccia per la monarchia è sicuramente che una Fergie senza un soldo e senza casa stia tramando per rivelare la sua storia strappalacrime. Perché, si starà chiedendo, non dovrebbe fare come ha fatto Harry e rivelare i segreti della famiglia che conosce da decenni?".

