Interventi assistiti con animali. ASI all’Ippodromo delle Capannelle

I centri specializzati per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) sono strutture in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente, per l’erogazione di IAA (AAA-EAA e TAA) sulla base dei requisiti previsti dalle Linee Guida per gli IAA emanate dal Ministero della Salute e recepite ormai dal 2016 da tutte le Regioni italiane.

“La struttura di ASI Sport Equestri presso l’Ippodromo di Capannelle di Roma è al momento l’unico Centro specializzato accreditato presso la Regione Lazio“, ci riferisce Giulia Minunzio referente Centro Specializzato IAA ASI Sport Equestri, “il ruolo sociale e sanitario degli animali all’interno di una struttura storica di così elevato prestigio è per ASI un onore ma soprattutto un onere. Per noi di ASI è motivo di vanto – prosegue Giulia Minunzio – essere riusciti ad ottenere un riconoscimento cosi prestigioso in una location quale quella dell’Ippodromo di Capannelle. Integrazione ed inclusione è la nostra mission quotidiana e riuscire ad ospitare i nostri allievi ed utenti in una sede riconosciuta da molti unicamente per l’attività ippica, significa poter contribuire all’accrescimento di un contesto in cui poter coniugare perfettamente attività sportive, sociali e sociosanitarie”.

Le attività nel dettaglio

Attraverso il coinvolgimento delle figure professionali previste dalle Linee Guida del Ministero della Salute, formate peraltro nella maggior parte dei casi attraverso il Settore di Formazione Sociosanitaria ASI, il centro specializzato si pone come primo obiettivo quello di erogare i servizi previsti nel pieno rispetto delle procedure, questo al fine di garantire la massima tutela di persone e animali coinvolti.

L’Equipe operativa, chiamata ad interagire in maniera estremamente sinergica, prevede diverse figure professionali che, mettendo in comune le rispettive competenze, svolgono sull’utenza gli interventi previsti, attraverso la valorizzazione della relazione Uomo/Animale. Andando a conoscere la denominazione delle principali figure preposte nella pratica sociosanitaria, così come previsto dalle Linee Guida in tema di I.A.A., troviamo il Coadiutore dell’Animale: l’operatore che si fa carico della gestione dell’animale prima-durante e dopo le sessioni di lavoro e coadiuva il Medico Veterinario responsabile nel mantenerne la condizione psico-fisica ottimale; il Referente di Intervento : un professionista della relazione d’aiuto (educatore, riabilitatore, psicologo) preposto ad occuparsi direttamente della persona cui è indirizzato l’intervento; il Responsabile del Progetto: un professionista medico o psicologo/psicoterapeuta che assume la guida della progettazione e del monitoraggio dell’intervento; il Responsabile del Benessere Animale: una persona preposta a seguire la quotidianità degli animali residenti per garantire la soddisfazione di tutte le loro necessita.

Presso il Centro Specializzato ASI sono residenti sia Cavalli che Asini, mentre durante le sessioni di lavoro sono a volta presenti anche Cani e piccoli Animali che vivono invece con i propri Coadiutori. Il punto di forza che si desidera mettere in evidenza è che presso il Centro Specializzato ASI trovano attenzione e riscontro tutte le necessità della persona, sia minore che adulta.

La concomitante presenta di un “classico” centro equestre garantisce la possibilità di entrare in contatto con il cavallo secondo i propri desideri e condizioni lungo un percorso che va dalla cura allo sport inclusivo.

A seguito del riconoscimento del centro, oltre alle numerose richieste di IAA ricevute da parte di singoli utenti, numerosi sono i progetti rivolti a gruppi di ragazzi con disabilità o disagio sociale.

Primo fra tutti il progetto dedicato ai giovani con malattie genetiche rare della Fondazione Hopen Onlus, che vede i ragazzi impegnati attività di Educazione Assistita con il Cavallo e con gli Asini e allo stesso tempo alcuni di loro aver intrapreso un percorso sportivo integrato, attraverso la partecipazione al Campionato Nazionale di Discipline Integrate ASI Sport Equestri.

Nei mesi scorsi, grazie ad una racconta benefica di Natale sostenuta dalla PONY ACADEMY, scuola pony che da anni ridiede presso l’Ippodromo, è stato possibile avviare un progetto di Attività Assistite con l’ausilio degli Animali rivolto al gruppo di minori psichiatrici ospitati presso la Casa di Cura di Villa Armonia Nuova di Roma.

Numerose le progettualità che hanno visto ASI impegnata negli Interventi rivolti ad altri gruppi quali quello del Comitato Disabili del X Municipio, bambini e famiglie provenienti dalla Fondazione Bambin Gesù e gruppo di giovani ed adulti con dipendenze provenienti dal CEIS.

