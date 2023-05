Intesa Sanpaolo migliore banca innovativa in Europa

Intesa Sanpaolo è la migliore banca innovativa in Europa nel settore delle cartolarizzazioni ESG.

L’istituto bancario è risultato vincitore della categoria “ESG Innovation of the year” nell’ambito degli ESG Securitisation Awards promossi da Structured Credit Investor, testata di riferimento a livello internazionale per l’informazione finanziaria.

Structured Credit Investor, che ha esaminato le principali banche in decine di Paesi in tutto il mondo, ha premiato Intesa Sanpaolo per:

lo sviluppo di nuovi segmenti di attivi ESG (Environmental, Social and Governance)

la capacità di innovazione in termini di strutturazione

il volume di transazioni effettuate

il modello di gestione attiva del rischio di credito

Il premio costituisce un importante riconoscimento degli impegni e dei risultati ottenuti da Intesa Sanpaolo in ambito ESG, confermando l’elevato livello raggiunto nella gestione attiva del rischio di credito. Intesa Sanpaolo è tra le banche più attive nel contesto europeo per la gestione dinamica del rischio di credito, attraverso strategie creditizie mirate e operazioni di trasferimento del rischio di credito finalizzate ad ottimizzare il profilo rischio-rendimento del portafoglio a livello di Gruppo.

Dall’avvio delle attività del Programma GARC (Gestione Attiva Rischio di Credito) della Direzione Centrale Active Credit Portfolio Steering, sono state realizzate operazioni di trasferimento del rischio di credito per un ammontare complessivo di oltre 50 miliardi di euro, che hanno permesso alla Banca di liberare il capitale necessario per erogare nuovi prestiti a sostegno della crescita delle imprese italiane.