A Roma Miss Universe Italy 2018

Gran gala per celebrare la bellezza italiana nel mondo. Torna a Roma il più importante concorso di bellezza del pianeta, per leggere la rappresentante italiana che avrà il diritto di partecipare alla Finale Mondiale di Miss Universe 2018. Quattordici le finaliste - tra i diciotto e i ventotto anni, selezionate da tutte le regioni italiane - che si sfidano domenica 11 novembre alle 21 per ottenere il titolo di Miss Universe Italy 2018, il concorso di bellezza che quest’anno fa tappa nella Capitale, sotto la direzione del neo patron Marco Ciriaci.

“Dopo un intensa trattativa iniziata la scorsa estate” – spiega Ciriaci – “ho ricevuto il prestigioso incarico ufficiale direttamente da Paula M. Shugart, presidente mondiale di Miss Universe. Dal 2014 mancava in Italia un referente per questo importante progetto. Io e i mie collaboratori ci siamo dovuti attivare immediatamente avendo a nostra disposizione soltanto poche settimane per organizzare la data italiana. Nelle priorità di lavoro: l’assegnazione delle regioni e la riorganizzazione dei tour regionali su tutto il territorio nazionale, la costruzione di una squadra di esperti finalizzata al brand e la realizzazione del nuovo Format Televisivo Miss Universe Italy”.

Il neo patron del concorso – noto al pubblico nelle vesti di conduttore televisivo di Tentata Evasione e direttore artistico di Mediaseven Produzioni – ha già all’attivo numerose partecipazioni nel campo della promozione bellezza, iniziando con la direzione, nelle ultime quattro stagioni, di Miss World per la regione Lazio. Dal 2015 al 2018 ha collezionato importanti numeri da recordman, conquistando due secondi posti nel 2015 con Erica De Matteis e nel 2016 con Flavia Panfili, un terzo posto nel 2018 e un primo posto con titolo nazionale nel 2017 con Conny Notarstefano, che ha accompagnato personalmente alla Finale Mondiale a Sanya in Cina nel novembre dello scorso anno.

La convocazione per le sedici fanciulle selezionate per regioni ci sarà domani, quando già dalle 10 del mattino, si ritrovano presso l’A.Roma Lifestyle Hotel di Roma. Qui hanno inizio due giorni di vero e proprio "ritiro", durante i quali, in perfetto stile reality show, le ragazze si sfidano in prove di vario genere, si alternano nella registrazione di “confessionali” per raccontarsi e farsi conoscere. Già dal loro ingresso all’hotel le ragazze vengono seguite da troupe tv dirette dal regista Alberto Gangi Chiodo; backstage, interviste, prove e confessionali, sono montate e proiettate nel corso della serata di domenica, di fronte ad una giuria tecnica, ad una giuria stampa e ad un vasto pubblico su invito. La neo Miss Universe Italy 2018 partirà alla volta di Bangkok in Thailandia, dove il 17 dicembre rappresenterà l’Italia nella grandiosa Finale Mondiale di Miss Universe in diretta televisiva su FOX LIFE.

Conduce la serata Emilio Sturla Furnò, che segue alcune aree della preparazione delle ragazze nelle vesti coach. Per la giuria dei tecnici hanno già dato conferma Vittorio Cecchi Gori, in qualità di presidente di giuria, Ada Alberti, Franco Oppini, Manila Nazzaro, Kaspar Capparoni, Antonio Giuliani, Livio Beshir, il produttore cinematografico Giuseppe Lepore e Gigi Miseferi.

Nel backstage – oltre alle riprese televisive diretta da Gangi Chiodo - anche il fotografo ufficiale Miss Universe Italy Jurek Kralkowski e la squadra di truccatori e parrucchieri coordinata da Deacosmesi 80 di Pietro Vessella. Tre le uscite previste in passerella durante la serata: le candidate al titolo sfilano in abiti urban style, costume da bagno e abito da sera dell’Atelier Dell’Olio Sposa di Paola Nobili e di Maxmilian Grienti, stilista ufficiale Miss Universe Italy, che ha confezionato due creazioni per la neo eletta Miss Universe Italy 2018 da indossare nella Finale Mondiale in Thailandia. Nell’uscita in costume da bagno le finaliste interpretano le creazioni in cuoio e materiali pregiati di Costància, neo partner Miss Universe Italy, con le sue borse e pochette esclusive.