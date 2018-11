Gatto Panceri torna in radio con ‘Tu mai’ ed ‘Ero polvere'

Domani, 16 novembre, è un radio date molto particolare per il cantautore Gatto Panceri che estrapola dal suo ultimo album ‘Pelle d’ oca e lividi’ contemporaneamente due nuovi singoli in promozione. La stampa specializzata, nel corso di questi primi sei mesi trascorsi dall’uscita dell’album a oggi, ha decretato per l’appunto ‘Ero Polvere’ e ‘Tu mai’ come i brani più intensi e interessanti del nuovo lavoro del cantautore lombardo fatto di 19 brani pubblicati dall’etichetta ‘Hit Rainbow’ di Athos Poma e Roby Facchinetti, storico leader dei Pooh.

"'Tu mai' - dice Panceri - è la più ritmata e veloce. Miscela l’intimità del testo a un clima rock metropolitano intriso di suoni elettronici, con un effetto-ascolto immediato e dal sound impattante e contemporaneo. 'Ero polvere' è la ballata che non può mancare in qualsiasi grande disco: parte pianoforte e voce, ma poi cresce fino a esplodere e di nuovo implodere sul toccante finale".

I testi abbracciano temi attuali e primari. "La solitudine, l’alienazione, l’indifferenza intorno a noi e il domandarsi se gli altri provano le stesse nostre emozioni sono il tema di 'Tu mai' - dice l'artista - La rinascita e il riscatto dopo un momento negativo sono invece gli ingredienti di 'Ero polvere'. Quest’ultima, in particolar modo, "farà un gran bene all’anima di chi almeno una volta nella vita si è sentito a terra come la più misera polvere, ma si è risollevato".