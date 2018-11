Stasera in tv, i programmi della prima serata

(Fotogramma)

Ecco una mini-guida, pratica e semplice, per orientarsi nella scelta dei programmi della prima serata (orario di inizio, 21:15 circa) sulle principali reti televisive di venerdì 16 novembre.

Rai1: Tale e quale Show (Show)

Rai2: Nemo - Nessuno escluso (Attualità)

Rai3: Amiche da morire (Commedia, Italia, 2013). Regia di Giorgia Farina, nel cast: Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore, Vinicio Marchioni, Marina Confalone, Corrado Fortuna, Antonella Attili, Tommaso Ramenghi, Adriano Chiaramida, Gaetano Aronica, Aurora Quattrocchi

Rai4: Maze Runner - La fuga (Azione, Usa, 2015). Regia di Wes Ball, nel cast: Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster, Kaya Scodelario, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aidan Gillen, Ki Hong Lee, Lili Taylor, Patricia Clarkson, Barry Pepper

Rai Movie: La regola del silenzio - The company you keep (Thriller, Usa, 2012). Regia di Robert Redford, nel cast: Robert Redford, Shia LaBeouf, Julie Christie, Sam Elliott, Jackie Evancho, Brendan Gleeson, Terrence Howard, Richard Jenkins, Anna Kendrick, Brit Marling, Susan Sarandon, Stanley Tucci, Nick Nolte, Chris Cooper

Canale 5: Scherzi a parte (Show)

Italia 1: Self Less (Fantascienza, Usa, 2015). Regia di Tarsem Singh, cast: Ryan Reynolds, Natalie Martinez, Matthew Goode, Victor Garber, Derek Luke, Michelle Dockery, Ben Kingsley, Jaynee-Lynne Kinchen, Sandra Ellis Lafferty, Teri Wyble, Mariana Paola Vicente, John L. Armijo

Rete 4: Quarto grado (Inchieste)

Iris: Ocean's Twelve (Azione, Usa, 2004). Regia di Steven Soderbergh, nel cast: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Andy Garcia, Matt Damon, Casey Affleck, Scott Caan, Vincent Cassel, Don Cheadle, Bernie Mac, Catherine Zeta-Jones e Martina Stella

La7: Propaganda Live (Approfondimento)

Tv8: Alessandro Borghese 4 ristoranti - Monaco (Reality)

Paramount Channel: Cassandre 6 - Il Patto (Commedia, Francia, 2017). Regia di Sylvie Ayme, nel cast: Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon

Sky Cinema 1: Free Fire (Azione, Regno Unito, 2016). Regia di Ben Wheatley, nel cast: Armie Hammer, Sharlto Copley, Brie Larson, Cillian Murphy

Mediaset Premium Cinema: Anarchia - La notte del giudizio (Thriller, Usa, 2014). Regia di James DeMonaco, nel cast: Frank Grillo, Zach Gilford, Kiele Sanchez, Carmen Ejogo, Jack Conley, Michael K. Williams, Nicholas Gonzalez, Noel Guglielmi, Zoe Borde, Edwin Hodge, Amy Paffrath, Keith Stanfield