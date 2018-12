Primo tour nei Palasport per Daniele Silvestri

"Ci sono voluti 50 anni di vita e 25 di carriera per trovare non tanto il coraggio, quanto la voglia di decidere di fare un tour nei palasport. Ho sempre amato gli spazi più raccolti, o la magia dei teatri..e continuerò a farlo. Ma ho anche sempre avuto voglia di cimentarmi con sfide diverse, e a quanto pare le nuove canzoni sembrano spingermi in questa direzione". Daniele Silvestri con un post sulle sue pagine social annuncia così la nuova avventura: il ritorno nel 2019 con una lunga tournée nei palasport, che scandisce i 25 anni di carriera, e un nuovo progetto discografico ricco di suoni da grandi spazi.

Cantautore, polistrumentista, produttore, Silvestri sarà accompagnato da una band di grandi musicisti. Le prevendite per il nuovo tour, prodotto e organizzato da Otr Live, partono oggi 6 dicembre su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali. Le date già in calendario sono: 19 ottobre 2019 Foligno (Pala Paternesi), 25 ottobre 2019 Roma (Palazzo dello Sport), 8 novembre 2019 Padova (Kioene Arena), 9 novembre 2019 Rimini (RDS Stadium), 15 novembre 2019 Bari (Palaflorio), 16 novembre 2019 Napoli (Palapartenope), 22 novembre 2019 Milano (Mediolanum Forum), 23 novembre 2019 Torino (Pala Alpitour). Rtl 102.5 è media partner del tour.