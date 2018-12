Luxuria contro la Rai

(Ipa/Fotogramma)

Vladimir Luxuria, su Twitter, se la prende con la Rai per lo spostamento di una puntata, con lei, del programma 'Alla lavagna', adombrando una possibile censura: "Ho appena saputo - ha cinguettato Luxuria - che per la seconda volta il programma 'Alla Lavagna' previsto su Rai3 in cui parlo di #bullismo e #omofobia in una classe con i bambini è stato spostato, non so quando e se andrà in onda: forse in questo periodo certi temi sono troppo scomodi persino per #Rai3?".

A quanto apprende l'Adnkronos la puntata in questione sarebbe stata spostata insieme alle altre quattro dell'ultima settimana del programma, che avrebbero dovuto andare in onda su Rai3 in access prime time come le precedenti. Uno spostamento deciso per consentire di 'esaurire' la programmazione di 'Non ho l'età' e per lasciare spazio a una serata celebrativa di Piero Angela, in occasione dei suoi 90 anni.

La ultime puntate di 'Alla lavagna' saranno trasmesse a gennaio, sempre su Rai3 nella serata del sabato, a seguire le puntate della terza serie di 'Le parole della settimana' condotto da Massimo Gramellini, in una logica di completamento di un'offerta informativa particolare.