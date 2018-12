"Vigilia in ospedale per la chemio", il post di Nadia Toffa

Il post di Nadia Toffa pubblicato su Instagram

Vigilia di Natale in ospedale per Nadia Toffa, che su Instagram ha pubblicato uno scatto dal letto del San Raffaele, a Milano, dove si è recata per sottoporsi alla chemioterapia. "Ciao miei cari! Alla Vigilia di Natale sono in ospedale a fare la chemioterapia - scrive la Iena nel post -. Ringrazio i medici e gli infermieri che nel giorno più speciale e familiare dell'anno sono qui per noi malati". "E comunque -conclude Toffa - stamattina sono arrivata vestita elegante perché oggi è comunque un giorno speciale e va celebrato al meglio buon Natale di cuore". In poche ore il post della conduttrice - che nei mesi scorsi ha raccontato di aver avuto un cancro - ha raccolto centinaia di like e di messaggi di incoraggiamento da parte dei suoi follower.