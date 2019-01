Zalone: "Io superospite a Sanremo? Balle"

(Fotogramma)

Checco Zalone ha smentito le voci che lo vorrebbero superospite al prossimo Festival di Sanremo: "Sto per partire per il Kenya, girerò lì il mio prossimo film. Se non mi rapiscono. Il film sarà molto impegnativo. Anche per questo motivo nelle ultime notti fatico a dormire. Non sarò al Festival di Sanremo. Io superospite? Sono balle".

"Non ho il coraggio di andare all'Ariston, è un palco difficilissimo", ha detto, intervenendo ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format 'I Lunatici', condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall'1,30 alle 6 del mattino. "E poi - ha concluso - sarò in Kenya, come faccio a tornare?".