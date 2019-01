'Isola dei Famosi', ecco i naufraghi

Alessia Marcuzzi (FOTOGRAMMA/IPA)

Tutto pronto per l''Isola dei Famosi'. Riparte giovedì, in prima serata su Canale 5, il reality dei naufraghi pronti a sfidarsi sulle spiagge di Cayos Cochinos, in Honduras.

Ecco, quindi, i protagonisti di questa edizione 2019: Sarah Altobello, Paolo Brosio, Kaspar Capparoni, Grecia Colmenares, Youma Diakite, Riccardo Fogli, Abdelkader Ghezzal, Demetra Hampton, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Taylor Mega, Viktorija e Virginia Mihajlović, Aaron Nielsen, Jo Squillo e Luca Vismara.



A loro si aggiungeranno i quattro finalisti di 'Saranno Isolani', scelti attraverso il voto via web, ricorda il sito ufficiale del programma. E cioè: Alice Fabbrica (travel influencer), Giorgia Venturini (comunicazione e media), Yuri Rambaldi (spogliarellista e aspirante tronista) e John Vitale (go-go boy).



Al timone Alessia Marcuzzi, affiancata da un team tutto al femminile composto da Alba D'Eusanio e Alba Parietti. Inviato in Honduras, Alvin. Cosa accadrà? Come annunciato in conferenza stampa, "quest’anno l'Isola mette al centro del proprio racconto il mito del pirata: ogni settimana i naufraghi si cimenteranno in sfide che metteranno alla prova coraggio e istinto". Per il fortunato che troverà il 'Cocco d’oro', ci sarà "la possibilità - sin dalla prima settimana - di accedere direttamente alla finale".



LA GARA - "A minacciare il gruppo di naufraghi saranno le polene, ovvero ex concorrenti di reality che si contenderanno la possibilità di aggiudicarsi il titolo di naufrago". Ogni settimana, "si sfideranno alternandosi di volta in volta a nuovi arrivi; si creerà così una staffetta fino alla sesta puntata, momento in cui verrà reso noto chi diventerà naufrago a tutti gli effetti". I primi due a gareggiare per il titolo, svela infine la produzione, saranno il Divino Otelma e Francesca Cipriani.