‘Corochinato’, gli Ex-Otago e il disco del ‘dopolavoro’

il Corochinato è un aperitivo genovese nato nel 1886: vino bianco e erbe per quello che era il drink del dopolavoro delle persone comuni. Forse perché racconta di gente semplice, è anche il nome scelto dagli Ex-Otago per il loro album, in uscita l’8 febbraio. Dieci brani inediti fra cui il brano ‘Solo una canzone’, con il quale la band genovese sarà in gara alla 69ma edizione del Festival di Sanremo. Il tour della band ligure partirà il prossimo 30 marzo da Torino.