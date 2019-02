Bocelli-Baglioni, standing ovation dell'Ariston

di Ilaria Floris Una lunga standing ovation della platea dell'Ariston ha accolto il duetto di Andrea Bocelli e Claudio Baglioni in 'Il mare calmo della sera', il pezzo composto da Zucchero con cui l'artista toscano vinse il festival 25 anni fa tra le nuove proposte. Bocelli al piano è stato accompagnato dal direttore artistico che, nei giorni scorsi, aveva preannunciato che avrebbe cantato nella stessa tonalità del tenore toscano.

Andrea Bocelli è stato poi raggiunto sul palco dal figlio Matteo, con il quale ha eseguito un'intensa versione di 'Fall on me', che fa parte dell'ultimo album del tenore, 'Sì'. "Non è un passaggio di testimone -ha detto Bocelli- ma un augurio", ad impegnarsi "con sacrificio e buona volontà che spero di averti insegnato".