Papaleo: "Noi attori vogliamo portare al festival un'idea di trasversalità"

Rocco Papaleo alla conferenza stampa di Sanremo

"Noi attori, nel nostro piccolo, vogliamo affermare un trasversalità, questa idea di poter fare più cose, sfatando il mito che se sei attore non puoi cantare o comunque non sei credibile". Rocco Papaleo tiene a precisare che gli attori italiani sono perfettamente in grado di essere poliedrici, e che Sanremo è un'opportunità per dimostrarlo. "'Picchio' (Pierfrancesco Favino, ndr) è stato l'esempio l'anno scorso, capace di intrattenere, emozionare, fare tante cose su più registri".

L'attore lucano, come è noto, è anche un musicista. "Ho provato varie volte a venire al festival -scherza- ma non mi hanno mai accettato. Anche quest'anno è andata così: ho presentato una canzone e non mi hanno preso. Come premio di consolazione mi hanno proposto il dopofestival, non immaginando di catapultarmi invece in una dimensione espressiva bellissima".