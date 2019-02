Giorgia incanta l'Ariston vestita 'd'oro'

Claudio Baglioni e Giorgia sul palco dell'Ariston

Un lungo abito dorato ha 'incoronato' Giorgia per una sera regina dell'Ariston. L'artista ha incantato la platea del festival con un medley delle cover più famose del suo album, da 'Le tasche piene di sassi' di Jovanotti a Una storia importante' di Eros Ramazzotti, fino a 'I will always love you' di Whitney Houston. L'ingresso del pianoforte in scena con Claudio Baglioni al pianoforte ha dato vita ad un intenso duetto, in cui la cantante romana ha dato prova delle sue doti vocali interpretando uno dei suoi più grandi successi, 'Come saprei'.