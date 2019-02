Il festival ricorda Mimì, l'Ariston si commuove

Claudio Baglioni e Serena Rossi

di Ilaria Floris

Momento molto emozionante sul finale di serata per il festival di Sanremo, che ricorda Mia Martini. Claudio Baglioni chiede a Virginia di leggere il brano di 'Mi basta solo che sia un amore', tratto da 'Oltre la collina', il primo disco dell'artista scomparsa. Subito dopo entra sul palco l'attrice Serena Rossi, che canta 'Almeno tu nell'universo' accompagnata al pianoforte da Claudio Baglioni (che poi si alza e canta insieme a lei): l'attrice si commuove e scatena applausi a scena aperta sia in platea che in sala stampa. Serena Rossi è la protagonista della fiction 'Io sono Mia', dedicata proprio a Mimì, che sarà in onda il 12 febbraio su Rai1.