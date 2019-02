Mario Giordano sbotta in diretta e se ne va

(fermo immagine da video La7)

Una frase di troppo e Mario Giordano se ne va. E' quanto accaduto ieri sera durante la trasmissione 'Piazzapulita' su La7 diretta da Corrado Formigli. Tema al centro del dibattito il caso della nave Diciotti e la contraddizione nel M5S sul processo a Salvini. Giordano è tra gli ospiti in collegamento e si scontra col giornalista dell'Huffington Post, Alessandro De Angelis, presente in studio. Dopo un botta e risposta infuocato, De Angelis dice a Giordano: "Sei molto sensibile a questo clima di intolleranza che c'è nel Paese".

Affermazione che manda su tutte le furie Giordano: "Alessandro ma come ti permetti, ma che stai dicendo? - sbotta il giornalista -. Non andiamo avanti finché non chiede scusa, ma come si permette? Io non vado avanti con uno che mi dice che sono xenofobo".

A quel punto interviene Formigli, che prova a riportare la calma: "Non ti ha detto che sei xenofobo ma sensibile all'intolleranza". Quando Giordano protesta, chiedendo "Ma intollerante a cosa?", Formigli ci scherza su: "Sei intollerante al glutine" dice. Ma ormai il danno è fatto. Giordano si alza e abbandona il collegamento.