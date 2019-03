Negramaro chiudono tour record. Sangiorgi: "L'amore è tornato e ha vinto"

I Negramaro sul palco (foto di Francesco Prandoni)

di Antonella Nesi

Quello che rischiava di essere il tour della mancanza si è trasformato nel tour delle emozioni forti e del grande abbraccio del pubblico alla band. Si conclude stasera al Pal’Art Hotel di Acireale “Amore Che Torni Tour Indoor 2019” dei Negramaro, che ha fatto registrare il sold-out in tutte le 20 tappe previste, totalizzando oltre 150.000 spettatori. Considerando anche le tappe dell'estate scorsa negli stadi, il numero totale degli spettatori supera le 325.000 presenze.

“Ultimo di venti concerti sold-out in giro per tutta l’Italia e, dopo i sei stadi di quest’estate, la vostra partecipazione così massiccia e calorosa non era scontata", ha detto Giuliano Sangiorgi, commentato la fine del tour. Il frontman della band salentina ha ringraziato il pubblico: "Siete stati tutti lì ad aspettarci, pazienti e pieni di speranza, convinti che saremmo tornati più forti di prima, certi che il nostro guerriero Lele avrebbe vinto la sua battaglia in pochissimo tempo e avrebbe fatto ritorno da noi, da voi. E così è stato! Lele è tornato, noi siamo tornati, l’amore è tornato e ha vinto, come non mai”.

Il tour, con una scaletta di quasi tre ore per tappa, ha segnato il debutto sul palco di Giacomo Spedicato, 23 anni, chiamato a sostituire il fratello Lele e cresciuto in sala prove con il gruppo. Ma Lele, reduce dall'emorragia cerebrale che lo aveva colpito nel settembre scorso, è salito a sorpresa sul palco durante i concerti di Rimini, Milano, Roma e Bari per accompagnare Giuliano sulle note del nuovo brano “Cosa c’è dall’altra parte”, scritto da Sangiorgi nei mesi di più grande difficoltà per il gruppo. Momenti di grande commozione e intensità, in cui la band si è lasciata andare ad un grande abbraccio collettivo.

I negramaro hanno portato sul palco tutti i loro più grandi successi da “Sei tu la mia città” fino a “Il posto dei santi”, passando per “Attenta” e “Nuvole e Lenzuola”. Non sono mancate, inoltre, le hit contenute nell’ultimo disco “Amore Che Torni” (Sugar). Lo strepitoso successo dell’album ha portato al doppio disco di Platino e ad una pioggia di certificazioni anche per i singoli “La prima volta”, “Amore che torni” e “Per uno come me”.

Lo spettacolo visivo, prodotto da Live Nation e concepito dalla band assieme allo studio Giò Forma (direzione creativa e stage design), da Clonwerk (regia e video design) e da Jordan Babev (luci), non ha mancato di regalare sorprese al pubblico. Pedane sopraelevate, giochi di luci, 200mq di schermi Led ad alta risoluzione e un assetto scenico innovativo e originale hanno ‘letteralmente’ ridotto e ‘abbattuto’ lo spazio fra la band e i propri fan, mai così vicini nel vivere appieno questo tour che rimarrà indimenticabile.