Adele si separa

Adele (IPA/Fotogramma)

Adele ha confermato di essersi separata dal marito Simon Konecki. La coppia ha un figlio di sei anni, Angelo. Ed è a lui che è dedicata la breve dichiarazione congiunta diffusa dai due e riportata da moltissime testata statunitensi e del Regno Unito: "Adele e il suo compagno si sono separati. Ma rimangono impegnati a crescere insieme il loro figlio con amore. Come sempre chiedono che venga rispettata la loro privacy. Non ci saranno ulteriori commenti sulla vicenda", recita il comunicato diffuso.

Adele e Simon, 45 anni, hanno iniziato a frequentarsi nel 2011 e il 29 giugno del 2012 hanno rivelato di aspettare il loro primo figlio, nato il 19 ottobre successivo. I due si erano poi sposati in gran segreto nel 2016 ma l'ufficialità la cantante l'aveva data solo nel 2017 durante i Grammy Awards, quando parlò per la prima volta di Simon come del "marito".

"A mio marito e mio figlio, siete le uniche persone per cui lo faccio", aveva detto dal palco commossa Adele, ringraziando per i premi ricevuti. Nello stesso anno, durante un concerto a Melbourne, parlando della hit 'Someone Like You', dedicata proprio al neo marito, era tornata sull'argomento. "Stavo tentando di ricordare come mi sentivo all'inizio della relazione che ha ispirato questa canzone" aveva affermato. "Un feeling che quando lo avverti per la prima volta è il miglior feeling che ti possa capitare sulla Terra e da cui sono diventata dipendente. Ovviamente si tratta di un feeling che non potrò più provare di nuovo, visto che ora sono sposata", aveva aggiunto tra gli applausi e le grida del pubblico.

Da allora la star londinese ha sempre custodito gelosamente ogni particolare della sua vita privata e familiare, proteggendo dall'attenzione dei media il piccolo Angelo.