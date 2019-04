'Avengers: Endgame' sbanca il box office

(Fermo immagine dal trailer del film)

(Adnkronos/Cinematografo.it) - Che 'Avengers: Endgame' sarebbe stato il campione d’incassi globale di questo 2019 era lecito e scontato aspettarselo. Ma i dati fatti registrare al primo weekend di programmazione vanno oltre qualsiasi aspettativa: 1,2 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo, 350 milioni di dollari negli States e – nel nostro 'piccolo' – 12.126.487 euro con 10.418 euro di media copia (in realtà più di 17 milioni, considerata l'uscita al 24 aprile) incassati in Italia, diventando il titolo internazionale con apertura più alta di sempre nel nostro Paese e già l’incasso maggiore del 2019.

Per capire l’enormità di questi numeri basta paragonare l’incasso worldwide del precedente 'Avengers: Infinity War', che alla fine ha superato i 2 miliardi di dollari complessivi. Al primo weekend di programmazione si fermò a 640.5 milioni di dollari, mentre negli States l’opening weekend fu di 257.7 milioni di dollari, contro i 350 milioni di dollari di 'Endgame'.

Considerate le premesse, dunque, è plausibile ipotizzare che il primato di 'Avatar' – 2,787 miliardi di dollari, maggior incasso worldwide di tutti i tempi – possa rappresentare per 'Avengers: Endgame' un traguardo non così impossibile da avvicinare.

Tornando all’Italia, l’exploit del film Marvel contribuisce a far registrare un favoloso +74,5% complessivo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Perde ovviamente il primato 'Ma cosa ci dice il cervello', che resiste comunque in seconda posizione incassando 1.231.153 euro portando così a 3.439.786 gli incassi complessivi. 'La Llorona – Le lacrime del male' è terzo con 376.774 euro, seguito in quarta posizione da 'After'.

In quinta posizione si trova 'Dumbo', con un incasso generale di 10.793.845 euro, mentre al sesto posto c’è 'Wonder Park' con 276.122 euro. 'A spasso con Willy' è settimo con 266.410, mentre 'Il campione' scende all’ottavo posto con 257.839 euro e 811.456 euro complessivi. Al nono posto c’è 'Cafarnao – Caos e miracoli', 158.246 euro per 781.827 euro totali, mentre 'Le invisibili' è decimo con 100.964 euro e 226.040 euro complessivi.