Al via le riprese di 'Extravergine', la nuova serie comedy al femminile di Fox

Lodovica Comello (Foto ufficio stampa FoxLife)

Sono iniziate a Torino le riprese di 'Extravergine', la nuova seria comedy in 10 episodi co-prodotta da Fox Networks Group Italy e Publispei di Verdiana Bixio che andrà in onda in autunno su FoxLife (canale 114 di Sky). Sul set torinese, che a giugno si sposterà a Milano, la protagonista Lodovica Comello, diretta da Roberta Torre ('Tano da morire', 'Angela', 'I baci mai dati', 'Riccardo va all’Inferno'), interpreta Dafne Amoroso, una ventinovenne di origine pugliese che vive a Milano e scrive per #Audrey, una rivista digital molto trendy curandone la rubrica più 'sfigata', ovvero quella dedicata ai libri. Intelligente e ironica, Dafne però è al tempo stesso anche molto timida e impacciata, è una nerd che vive a fatica un ambiente di lavoro dove tutti si considerano, e di fatto sono, più cool di lei. E se questo non bastasse, alla soglia dei trent’anni Dafne è ancora vergine. Ad affiancare la Comello nel cast di questa comedy tutta al femminile troviamo tre giovani promesse del cinema italiano che interpretano le amiche e colleghe di Dafne, tre donne molto diverse e che, ognuna a suo modo, accompagneranno e consiglieranno Dafne nell’impresa, tutt’altro che facile, di perdere la verginità a quasi trent’anni. Melissa Bartolini ('Romanzo Famigliare', 'Non uccidere'), vestirà i panni di Ginevra, la coinquilina di Dafne sempre alla ricerca del fidanzato perfetto.

Pilar Fogliati ('Forever Young', 'Un passo dal cielo') sarà Samira, firma di punta della rivista, araba, bella, ricca, sensuale con un fascino esotico a cui nessuno sa resistere. Stella Pecollo ('Il Giorno in più', 'Riccardo va all’inferno') interpreta Violante, la food blogger del giornale in astinenza da sesso coniugale. Completano il cast principale Massimo Poggio (La finestra di fronte', 'La verità', 'vi spiego', 'sull’amore', 'Baby'), nei panni di Claudio, il direttore della rivista ossessionato dall’essere al passo con i tempi nonostante l’età che avanza; e Stefano Rossi Giordani (Rocco Schiavone, 'Il Traduttore') nel ruolo del bellissimo Lorenzo, un fotografo che farà perdere la testa a Dafne. Irene Ferri interpreta il ruolo di Giorgia Van Heck, trasgressiva nuova azionista della rivista #Audrey e Valentina Banci quello di Irene Laurier, mamma sregolata di Dafne ed ex sex symbol internazionale di b-movies. Tra malintesi e situazioni paradossali, nel corso dei 10 episodi di Extravergine la vita di Dafne cambierà radicalmente passando da loser a rischio licenziamento a ''dea del sesso'' tanto da diventare la 'Sex columnist' della rivista.

Una commedia degli equivoci a metà strada tra 'Bridget Jones' e 'Sex and the city' che gioca con ironia e leggerezza con uno dei grandi tabù della sessualità e con il potere tutto femminile di trasformazione e rinascita. 'Extravergine' è una co-produzione Fox Networks Group Italy e Publispei. Regia di Roberta Torre. Il soggetto di serie è di Alba Calicchio e Daniele Malavolta, l’adattamento di Chiara Laudani e Daniela Delle Foglie che hanno lavorato alle sceneggiature, insieme a Bosi e Brugiati, e alla writing room Publispei: Marta Storti, Giancarlo Germino, Camilla Tarducci, Maria Antonietta Carroni. Extravergine andrà in onda in autunno su FoxLife (canale 114 di Sky) ed è realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.