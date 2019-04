Concertone 1 maggio, tutto pronto

Ambra Angiolini e Lodo Guenzi

di Alisa Toaff

Sarà La Rua ad aprire il Concertone del Primo maggio, l’appuntamento che dal 1990 raduna in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, nel giorno della Festa dei Lavoratori, decine di artisti e migliaia di spettatori per uno degli eventi musicali più seguiti. Promosso da Cgil, Cisl e Uil, l'evento dal titolo ''Lavoro, diritti, Stato sociale. La nostra Europa'' , prodotto e organizzato da iCompany, sotto la direzione artistica di Massimo Bonelli, vedrà salire sul palco, nell'ordine, dopo La Rua, Ylenia Lucisano, I Tristi, Giulio Wilson, Margherita Zanin, Fulminacci, Eman, Lemandorle, Izi, La Rappresentante di Lista, Eugenio in Via di Gioia, Colapesce e Bianco e Dutch Nazari.

E ancora, i Fast Animals and Slow Kids, La Municipal, Pinguini Tattici Nucleari, Coma Cose, Canova, Rancore, Ex Otago, Anastasio, Zen Circus, Ghemon, Omar Pedrini, Noel Gallagher, Carl Brave, Manuel Agnelli, Daniele Silvestri, Achille Lauro, Gazzelle, Subsonica, Ghali, Motta, Negrita e gli Orchestraccia. Le esibizioni cominceranno alle ore 13.30 con l’opening act e saranno in diretta su Rai3 e su Rai Radio2 dalle ore 15.00 a mezzanotte. Al Concertone ''ci sarà anche Ilaria Cucchi" sul palco "per raccontare l’aspetto più umano della triste vicenda che ha colpito la sua famiglia'', ha annunciato Bonelli nel corso della conferenza stampa a piazza San Giovanni.

Poi ci saranno ''incursioni di Mara Venier - ha aggiunto - anche se non c’ha svelato esattamente cosa farà". Con la regia di Cristiano D’Alisera, su testi di Massimo Martelli, Giorgio Cappozzo e Alessandro Matarante, al timone dell'evento, per il secondo anno consecutivo, ci saranno Ambra Angiolini e Lodo Guenzi. "Se il Primo Maggio è davvero una radiografia del Paese vuol dire che i problemi sono a monte -ha sottolineato Ambra in merito alle polemiche sulla scarsa partecipazione di donne al concerto del Primo maggio- Io da donna non mi sento offesa. La selezione del Primo Maggio è stata fatta non in base al genere ma alla musica e ai primi posti in classifica e le donne che c'erano non erano disponibili".