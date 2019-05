Francesca Barra è incinta

(Fotogramma/Ipa)

"Non sono grassa, sono incinta!". Così Francesca Barra , giornalista e moglie dell'attore Claudio Santamaria, ha risposto nel salotto di Barbara D'Urso a Alberico Lemme, il farmacista dietologo dei vip, che la accusava di non essere in forma.

Per i coniugi Santamaria, sposati dal 2018, si tratta del primo figlio insieme. La giornalista 41enne è già mamma di tre bambini di 13, 6 e 3 anni, avuti dal precedente marito; mentre per l'attore romano il nuovo arrivato sarebbe il secondogenito, dopo la figlia avuto da Delfina Delettrez Fendi.

Intanto, su Instagram, Barra si è lasciata andare a un lungo sfogo contro il dietologo. "Mi dispiace molto per quello che è successo ieri sera. Mi dispiace aver dovuto confessare uno stato intimo anche se non era un segreto per i più. Avrei voluto farlo con il sorriso e nei tempi e nei modi che noi avremmo reputato giusti. - scrive la giornalista sul social network dedicato agli scatti - Ma non potevo permettere che una persona come Lemme che ha il privilegio immeritato di rivolgersi ad un bacino così ampio di pubblico, mi offendesse. Che sia per lo stato fisico, che per altre scelte. Ad un certo punto: basta. Non potevo continuare a rimanere in sua presenza, per me e per tutte le persone che, difronte alle offese, incassano e gli danno spazio".

La moglie di Santamaria ha concluso il suo post ricordando alle donne e al pubblico di non preoccuparsi di ciò che pensano gli altri: "Reputo anche dannoso che un farmacista che fornisce indicazioni sulle diete, dia della cicciona ad una donna che – come fra l’altro dimostra la fotografia scattata questa mattina- ha assolutamente uno stato normale fisico.Questo lo dico perché vorrei che smetteste di avere il complesso dei centimetri e dei canoni che vi impongono alcuni guru, o resi tali, non dai conduttori, giornalisti.E’ il pubblico che sceglie chi Sale e scende".