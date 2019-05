Adele, 31 anni e drum'n'bass

Adele (Fotogramma)

Trentuno anni, domenica. '30' (forse) il titolo del nuovo album in arrivo. Con un lungo post su Instagram Adele festeggia i 31, racconta un po' di sé e svela il prossimo futuro. "Banda di selvaggi - si legge -, 30 sarà un disco drum'n'bass per farvi un dispetto". Il riferimento (più o meno implicito) potrebbe essere ai titoli degli altri album della cantautrice britannica, il primo intitolato '19', uscito nel 2008, seguito da '21' (2011) e poi da '25' (2015).

"I 30 anni mi hanno provato così tanto ma ora sono miei" si legge nel post. "Non importa da quanto tempo siamo qui, perché la vita a volte è proprio complicata. Sono cambiata drasticamente negli ultimi due anni e sto ancora cambiando... e va bene. I miei 31 saranno un grande anno e mi concentrerò su me stessa".



"Per la prima volta negli ultimi 10 anni - scrive ancora Adele - sono pronta a sentire il mondo intorno a me e ad alzare gli occhi. Siate gentili con voi stessi, siamo umani. Andate piano, mettete giù il telefono e ridete ad alta voce ad ogni occasione. Imparare ad amare veramente se stessi, mi sono resa conto che è ciò che più conta".