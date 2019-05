Eurovision, per i bookies Mahmood in top 5

Mahmoud e Sindaco Sala al locale Rocket in via alzaia naviglio Grande 98 (Maurizio Maule/Fotogramma, - 2019-03-14) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Mahmood è nella top five dei favoriti dai bookies per la vittoria all'Eurovision Song Contest, l’appuntamento musicale seguito in tutto il mondo, in scena dal 14 al 18 maggio. Secondo diversi bookmakers, il vincitore di Sanremo si piazzerebbe tra i primi cinque protagonisti del festival internazionale che si esibiranno dall’Expo di Tel Aviv: la città si è aggiudicata l’evento dopo la vittoria della cantante israeliana Netta nell’edizione 2018.

A pochi giorni dalla prima semifinale, i bookmakers sembrano non avere dubbi. Secondo Planetwin365, ad aggiudicarsi il primo posto, riportando così la manifestazione nei Paesi Bassi dopo 44 anni, sarebbe l’olandese Duncan Laurence, la cui vittoria è quotata a 2,85 secondo. Il giovane cantautore distanzia i colleghi in classifica, ma non di molto. Al secondo posto il russo Sergey Lazarev (5,00), già noto al palco dell’Eurovision per essersi aggiudicato il terzo posto all’edizione del 2016. A chiudere un podio tutto nordicocompare la Svezia con il suo rappresentante John Lundvik (6,00) incalzato dallo svizzero Luca Hänni a un solo punto di distanza (7,00). L'italia si piazzerebbe subito dopo, al quinto posto: la sua vittoria è segnata a 13,00. E otterrebbe il migliore posizionamento fra i cantanti delle “Big 5”. L’Italia, infatti, fa parte del gruppo dei cinque Paesi fondatori della manifestazione, i cui rappresentanti accedono direttamente alla finale senza passare dalle qualificazioni, insieme a Germania (il cui rappresentante è quotato però a 101,00), Francia (41,00), Inghilterra (101,00) e Spagna (101,00).

Ancora più buona per Mahmood, la previsione dei bookmakers di William Hill. Se infatti anche i quotisti britannici mettono in pole position per la vittoria l’Olanda, con Duncan Laurence, semifinalista del talent show “The Voice of Holland”, quotato a 2,45, seguita dalla Russia (con Sergej Lazarev a 4,50), al terzo posto in lavagna c'è invece la Svizzera (quotata a 9,00) e al quarto proprio Mahmodd con la sua 'Soldi' (quotata a 10,00). Mentre la Svezia è al quinto posto (quotato 11,00).