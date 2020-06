Patty Pravo on air con 'Pianeti'

On air dal 24 maggio 'Pianeti', secondo singolo estratto dal nuovo album di Patty Pravo, 'Red', uscito su etichetta 'Museo dei Sognatori' e distribuito da Believe. In contemporanea su YouTube il videoclip. Il brano è stato scritto da Giovanni Caccamo. Dalle onde radio ai palcoscenici, il 22 giugno nell'iconico Teatro Ariston di Sanremo Patty Pravo sarà in scena per l’ultima data del suo 'Red Tour' (prodotto da Color Sound) che ha già fatto tappa a Bergamo, Milano, Torino, Bologna, Bassano, Trento, Bari, Legnano, Mestre, Napoli.

'Red' è composto da 10 canzoni inedite, tra cui 'Un po' come la vita', portata in gara all'ultimo Festival di Sanremo, scritta da Marco Rettani, Diego Calvetti, Briga, e Zibba e interpretata insieme allo stesso Briga. All'album hanno inoltre partecipato come autori Giuliano Sangiorgi con il pezzo 'Dove eravamo rimasti', Ivan Cattaneo con 'La carezza che mi manca'. Nella track-list dell’album anche il brano 'Io so amare così', un regalo lasciato personalmente in eredità a Nicoletta dall’amico di una vita: Franco Califano. Nel disco trova posto anche un personale ed etereo omaggio dell’artista ad un brano che proprio quest’anno compie 50 anni (1969 / 2019), canzone che in tutti questi 50 anni non è mai uscita dalla scaletta dei concerti live di Patty Pravo: 'Il Paradiso' di Battisti e Mogol.