De Filippi: "Rai strana su Venier ma Mediaset farà squadra"

di Antonella Nesi

"Quest'anno è andata bene perché c'erano i ragazzi giusti. 'Amici' è un talent fatto dai concorrenti e non dalle giurie, come accade in altri talent". All'indomani della finale della diciottesima edizione di 'Amici' che ha incoronato il tenore messinese Alberto Urso e si è aggiudicata la vittoria alla prova dell'Auditel con una notevole media di 4.804.000 spettatori e il 27% di share dalle 21.13 fino all'1.12, Maria De Filippi traccia il suo bilancio orientato sempre alla scoperta di nuovi talenti. "La cosa che mi piace è che imparo sempre cose nuove da loro: negli ultimi anni era accaduto con il mondo dell'hip hop, quest'anno mi è successo con Alberto e con il bel canto. Vedere dei quindicenni ascoltare e poi intonare con lui 'Nessun dorma' è una cosa davvero bella. Riporta l'opera a quella dimensione popolare per cui era nata".

E non le importa se la collocazione al sabato, con tanti adolescenti in libera uscita la penalizza un po', la cosa che le ha lasciato l'amaro in bocca è stata un'altra: "Mi è dispiaciuto che la Rai abbia bloccato la mia ospitata a 'Domenica In'. L'ho trovata una cosa davvero strana. E antipatica, perché l'avevamo già annunciata in tv e io tendo a mantenere le promesse che faccio in pubblico. Era uno scambio di cortesie tra me e Mara. Pure lei è rimasta male. So che Mara aveva nel contratto la possibilità di andare ospite in due programmi della concorrenza e infatti è venuta a 'Tu si que vales' e ad Amici'. Tutto regolare. Io volevo ricambiare".

"Così come avevamo fatto con la Carrà - ricorda De Filippi - che tra l'altro è stata strepitosa, generosissima con i ragazzi. Credo che le sarebbe piaciuto fare la coreografa. Abbiamo un rapporto molto carino, dove lei mi chiarisce bene dove'è lei e dove sono io... è perfetta. Professionale fino all'inverosimile. Se mi piacerebbe averla nella scuola di 'Amici'? Magari. Ma non credo sarebbe possibile".

Ma l'antidoto di fronte a questi nuovi "paletti" Rai c'è, secondo Queen Mary: "A Mediaset dobbiamo imparare a fare più gioco di squadra. Non è un caso che per la finale ho chiamato in giuria Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi ed Michelle Hunziker, accanto a Loredana Bertè. E sono stata felicissima che abbiano accettato e che abbiano partecipato con grande divertimento. Ecco, questo forse a Mediaset finora lo abbiamo fatto troppo poco!".