Ciak per 'I Migliori Anni' di Gabriele Muccino

Gabriele Muccino (Fotogramma)

Iniziano oggi, a Roma, le riprese di “I Migliori Anni”, il nuovo film di Gabriele Muccino che torna dietro la macchina da presa dopo il grande successo di ”A Casa Tutti Bene” (oltre 1,4 milioni di spettatori, con un incasso di 9,18 milioni di euro). “I Migliori Anni” vede come protagonisti Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. Fanno parte del cast anche Nicoletta Romanoff e Emma Marrone. "Ebbene sì. Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata ma anche tanto entusiasta ed eccitata. Quando Gabriele Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è… Ma ci voglio provare", ha commentato Emma Marrone sui suoi profili social ed ha aggiunto: "Voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me. E scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali. Ma adesso sapete il perché!". Un riferimento, quest'ultimo, probabilmente ai premi musicali di fine stagione in programma nelle prossime settimane.

Sceneggiato da Gabriele Muccino insieme a Paolo Costella “I Migliori Anni” è una produzione Lotus Production, una società di Leone Film Group con Rai Cinema in associazione con 3 Marys Entertainment. Prodotto da Marco Belardi, uscirà nelle sale italiane il 13 febbraio 2020 distribuito da 01 Distribution. La colonna sonora del film sarà di Nicola Piovani. “I Migliori Anni” è la storia di quattro amici Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria), raccontata nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e fallimenti sono l’intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli italiani. Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti. Le riprese del film si svolgeranno a Roma per nove settimane. L'uscita del film, che sarà distribuito da 01, è prevista per il 13 febbraio del 2020.