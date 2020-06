A settembre torna 'Il cinema in tasca'

La sala per il cinema della scuola Regina Margherita

Tornerà a settembre, con la riapertura delle scuole, 'Il Cinema in Tasca', il progetto-laboratorio a cura dell'Associazione Offf, la cui prima edizione si è chiusa nei giorni scorsi a Roma nella scuola Regina Margherita. Finanziato dal Miur e dal Mibac, il progetto è rivolto agli studenti delle medie per insegnare loro un uso consapevole e creativo dello smartphone attraverso la creazione di brevi video, con il coordinamento artistico del regista Andrea Jublin.

L'iniziativa ha trovato casa nell’istituto scolastico di Trastevere, poiché l'edificio, prima scuola pubblica dell’Unità d’Italia, agli inizi del ‘900 è stato anche il primo ad avere una sala per il cinema interna, da poco ristrutturata. Grazie alla dirigente Pasqualina Mirarchi e alla docente Cinzia Russo, la scuola ha tra i tanti fiori all’occhiello, quello di aver proposto sezioni legate all’arte, tra cui quella specifica ad indirizzo cinematografico. Ambasciatore del 'Cinema in Tasca' è Ivan Cotroneo, scrittore, sceneggiatore e regista, che col suo ultimo film 'Un Bacio', ha incontrato più di 30.000 ragazzi nelle scuole di tutta Italia, per sensibilizzare i giovani su temi quali l’amicizia, la diversità, il dialogo e soprattutto la lotta al bullismo. Tra i docenti del progetto, l'attore e regista teatrale Pippo Delbono.

"Abbiamo chiesto ai ragazzi - ha detto il regista Andrea Jublin - di raccontare delle piccole storie in un minuto attraverso il mezzo più semplice e immediato a loro disposizione, lo smartphone. In modo più specifico, abbiamo domandato loro di pensare, scrivere, girare e montare un’opera personale e originale utilizzando le conoscenze acquisite durante il corso".