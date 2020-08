Avengers: Endgame da record

(Foto Afp)

(AdnKronos/Cinematografo.it) - La notizia arriva direttamente da Kevin Feige, presidente di Marvel Studios. Nel weekend 'Avengers: Endgame' ha superato, dopo mesi di sprint e un faticoso allungo finale, il 'rivale' Avatar al botteghino.

Il kolossal di James Cameron si era infatti fermato dopo due uscite al cinema alla cifra mastodontica di 2,789.5 miliardi di dollari in tutto il mondo, mentre Endgame, ancora nelle sale dopo la riproposizione con scene extra (alquanto risicate e povere di contenuti), ha raggiunto i 2,790.2 miliardi.

L’annuncio ufficiale arriva al San Diego Comic-Con, in concomitanza con la rivelazione dei film che comporranno l’attesa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Intanto, le serie Disney+ su Falcon e Winter Soldier (autunno 2020), WandaVision e Loki (primavera 2021), What If…? (estate 2021, d’animazione) e Occhio di Falco (autunno 2021).

Per quanto riguarda il grande schermo, hanno già una release ufficiale Black Widow (1 maggio 2020), The Eternals (6 novembre 2020), Shang-Chi and the legend of the ten rings (12 febbraio 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021) e Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021), con il ritorno di Natalie Portman nei panni di una Thor femminile.

Inoltre, è stato già confermato l’arrivo di Guardiani della Galassia Vol. 3, Captain Marvel 2, Pantera Nera 2 e il terzo capitolo di Spider-Man. Infine, non faranno parte della Fase 4 bensì della Fase 5 il nuovo Blade, con il due volte Premio Oscar Mahershala Ali nel ruolo che è stato di Wesley Snipes, e un film sui Fantastici 4. Regna ancora il silenzio, invece, su eventuali progetti che riguardino X-men e Mutanti.