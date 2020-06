'It' divora il Box Office

(AdnKronos/Cinematografo.it) - Esordio col botto per 'It – Capitolo due', l’horror diretto da Andy Muschietti e ispirato al romanzo di Stephen King, che incassa 4.942.775 euro (con 5.326 euro di media copia) e balza subito in vetta alla top ten. Non molla la corsa però 'Il re leone', che incassa altri 3.625.311 euro e porta gli introiti complessivi a 32.921.666 euro, attestandosi con slancio come miglior incasso in Italia dell’intero 2019, con 'Avengers: Endgame' fermo a 30.282.018 euro. Gli incassi di 'It – Capitolo due' e 'Il re leone' contribuiscono così in maniera determinante a far registrare un ottimo +87,2% sugli incassi totali riferiti allo stesso periodo dello scorso anno.

In terza posizione esordisce 'Mio fratello rincorre i dinosauri', presentato come Evento Speciale alle recenti Giornate degli Autori veneziane, con 656.535 euro d’incasso. 'Attacco al potere 3' è quarto con 654.866 euro, mentre 'Martin Eden', presentato in concorso a Venezia, dove è stato premiato con la Coppa Volpi per l’interpretazione di Luca Marinelli, è quinto con 453.258 euro incassati in cinque giorni. Scende al sesto posto 'Fast & Furious – Hobbs & Shaw', con 217.659 euro e 6.218.180 euro complessivi.

Al settimo posto troviamo '5 è il numero perfetto' di Igort (anche questo titolo passato alle Giornate), con 117.540 euro (437.794 euro totali).'Il signor Diavolo' di Pupi Avati è ottavo con 90.834 euro (990.630 euro complessivi), mentre 'Genitori quasi perfetti' è nono con 72.810 euro. Chiude la top ten 'L’amour flou – Come separarsi e restare amici', decimo con 40.245 euro.