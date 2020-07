In 'Romolo+Giuly' arriva un bimbo: "Sarà della Roma o della Lazio?"

Alessandro D'Ambrosi e Beatrice Arnera ('Romolo+Giuly')

di Ilaria Floris

"Alla fine della prima puntata tutto lascia presupporre che Giuly sia incinta. Il dilemma è: il bambino sarà della Roma o della Lazio?!". Se lo chiedono, ospiti questo pomeriggio in diretta su 'Adnkronos Live', i protagonisti di 'Romolo + Giuly', la fiction cult sull'eterna lotta tra nord e sud la cui seconda stagione è iniziata ieri su Fox alle 21.15. Alessandro 'D'Ambrosi e Beatrice Arnera sono i due amanti contrastati, lui di Roma sud e lei di Roma nord, che all'inizio di questo secondo ciclo di episodi si sono riuniti ma devono affrontare l'invasione di Roma da parte di Milano e Napoli, con un governo di coalizione tra 'partiti' che apparentemente non c'entrano l'uno con l'altro.

I parallelismi con le vicende politiche sono lampanti, ma "la realtà ci lascia indietro, non riusciamo a tenere il passo -dice D'Ambrosio, che è anche coautore della fiction- non appena pensiamo a qualcosa che abbia un aggancio con la realtà questa ci supera abbondantemente".

E se, in questo nuovo governo immaginario "al nord un populismo sfrenato abolisce il lunedì", al sud "si legalizzano le mafie per tassarle in un eccesso di legalità e si raddoppia la domenica per via della messa", aggiunge Beatrice Arnera. Prodotta da Wildside e Zerosix Productions per Fox Networks Group Italy, la serie è diretta da Michele Bertini Malgarini.

Oltre agli altri attori del cast, tra cui Niccolò Senni e Ludovica Martini nel ruolo degli ex fidanzati dei due protagonisti, molti sono i camei 'eccellenti' della seconda serie. "Non potete perdervi Luciana Littizzetto nei panni di Dio -rivelano i due attori- e poi Cristiano Malgioglio, Carlo Conti, Roberto Da Crema nei panni di se stesso, Enrico Papi, Max Vado, Lodovica Comello e Giobbe Covatta, persona fantastica e grandissimo attore".

Tutto fa presagire una terza serie, e D'Ambrosi fa capire che è già in programma. "Noi tifiamo fortemente perché ci sia -dice- anche perché siamo i primi fan, ci ritroviamo sempre a guardarla tutti insieme e vogliamo vedere anche la terza!".