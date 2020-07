D'Agostino: "Salvini dalla D'Urso? Farebbe meglio ad andare a Bruxelles"

(Fotogramma)

"Salvini continua a fare le sue piazze televisive o reali, ma ormai è chiaro che il potere è in Europa. Sarebbe più utile per lui frequentare le piazze di Bruxelles, Parigi o Berlino. La faccenda non si risolve sui social o dalla D'urso. Ancora non ha capito che lo hanno bloccato dall'alto. E che non si andrà a votare se non nel 2023. Lui continua a fare quello che sa fare ma la politica si svolge da altre parti". Roberto D'Agostino parla così all'Adnkronos del leader leghista Matteo Salvini, ospite ieri sera di 'Live - Non è la D'Urso'.