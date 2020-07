Tolo Tolo, Fiorello applaude: "Zalone geniale"

(Fotogramma /Ipa)

"8.8 milioni di incasso in un giorno! Credo sia record! #ToloTolo. Bravo Luca!". L'ultima 'creatura' di Checco Zalone entusiasma Rosario Fiorello, che su Twitter celebra il successo dell'attore commentando positivamente il film, al suo debutto nei cinema lo scorso 31 dicembre: "Ho visto il film di #zalone - scrive Fiorello -. Spiazzante, Geniale! Per me, a mio avviso, per quanto mi riguarda, parere personale, secondo me.......... BELLISSIMO".

E complimenti a Luca Medici arrivano anche da un altro profilo eccellente, quello del regista Gabriele Muccino: "#Tolotolo apre il suo viaggio con 8.6 milioni di euro nel suo primo giorno. Non credo sia mai accaduto negli ultimi cinquant’anni. Complimenti a #LucaMedici @checco_zalone e #Taodue. Il cinema che fa discutere, provoca, torna a far riflettere e si evolve, fa bene a tutti!", il tweet.