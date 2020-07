Krief e Gatti insieme per 'I Capuleti e i Montecchi' all'Opera di Roma

il regista francese ma di formazione cosmopolita Denis Krief e il maestro milanese Daniele Gatti insieme per 'I Capuleti e i Montecchi', in scena al Teatro dell'Opera di Roma dal 23 gennaio al 6 febbraio. Il capolavoro del belcanto che Vincenzo Bellini scrisse per la Fenice di Venezia nel 1830 su libretto di Felice Romani, tratto dall'ampia tradizione letteraria italiana tra cui le 'Novelle' di Matteo Bandello e non da Shakespeare, torna sul palco del Costanzi dopo 16 anni. L'ultima esecuzione risale al 2004 con Nello Santi sul podio, e la prima risale al 1967 diretta da un giovanissimo Claudio Abbado con la regia di Mario Missiroli.

“Ritorno dopo quasi trent’anni a dirigere quest’amatissima opera del Belcanto che aveva segnato i primi anni della mia carriera, prima a Bologna e poi al Covent Garden di Londra. Mi riavvicino ai 'Capuleti e Montecchi' con una gioia tutta nuova”, dice il direttore musicale della Fondazione, Daniele Gatti, reduce dal successo de 'Les Vepres Siciliennes' di Verdi che ha inaugurato la stagione.

A Denis Krief è affidata la messa in scena (regia, scene, costumi e luci) di questa tragedia lirica in due atti: “Vincenzo Bellini e Felice Romani riuniti per un cartellone di teatro musicale romantico italiano – spiega Krief – raccontano, in tempo reale, ieri quello che purtroppo può essere oggi, infelicemente domani, e quello che sarà sempre, ovunque: il mondo del genere umano. Raccontano un fatto di cronaca tragico in una città dove regnano clan e famiglie, dove un potere politico debole ha abdicato all’applicazione delle leggi; una città divisa dove gli adulti sembrano non preoccuparsi dei figli. L’evento centrale è un amore troncato e la morte per errore di due ragazzi, in fondo soli, persi nelle tormente della guerra civile”.

Vasilisa Berzhanskaya canterà nel ruolo di Romeo (en travesti), Mariangela Sicilia e Benedetta Torre (1, 6 febbraio) in quello di Giulietta. Con loro sul palcoscenico Iván Ayón Rivas e Giulio Pelligra (1, 6 febbraio) che daranno voce al personaggio di Tebaldo, Nicola Ulivieri a quello di Lorenzo e Alessio Cacciamani sarà Capellio. Il Coro del Teatro dell’Opera di Roma sarà diretto dal maestro Roberto Gabbiani.

Dopo la 'prima' di giovedì 23 gennaio (ore 20.00), trasmessa in diretta da Rai Radio3, 'I Capuleti e i Montecchi' di Bellini sarà replicata domenica 26 gennaio (ore 16.30), martedì 28 gennaio (ore 20.00), sabato 1 febbraio (ore 18.00), martedì 4 febbraio (ore 20.00), giovedì 6 febbraio (ore 20.00).