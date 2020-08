Sanremo, Fiorello versione Maria De Filippi. E Maria telefona...

"Una cosa così non l'ho mai fatta. L'ho fatto per te, per onorare una promessa". Fiorello in versione Maria De Filippi apre la seconda serata del Festival di Sanremo. "Questa cosa rimarrà per sempre, io sarò visto così per sempre", dice Fiorello rivolgendosi ad Amadeus, che non trattiene le risate. "Io ho una madre... Sembro Boris Johnson piastrato...", prosegue Fiorello. "Non riesco a imitare Maria, so fare meglio Costanzo", aggiunge lo showman siciliano, che si muove con scioltezza 'rivedibile'. "Volevo ringraziare Fincantieri per aver realizzato le mie scarpe numero 45".

Arriva il colpo di scena: squilla il cellulare di Fiorello e all'altro capo c'è proprio Maria De Filippi. "Pronto? Posso dire io buonasera? Complimenti Amadeus... E poi Fiore... Stasera sei ancora più bello", dice l''ospite telefonico', che chiude con il più classico "buonasera e benvenuti al 70esimo Festival di Sanremo".