Fiorello-Del Noce, nuovo bacio in bocca per 'anniversario'

(Fotogramma)

Un nuovo bacio sulla bocca con Fabrizio Del Noce, per celebrare ironicamente il loro 'anniversario'. Fiorello posta su Twitter la foto che si scambiò nel 2004 con l'allora direttore di Rai1 dietro le quinte dello show 'Stasera pago io' e la accompagna con una nuova foto di un nuovo bacio, scattata in queste ore a Sanremo, dove l'ex dirigente Rai ora in pensione è arrivato ieri. I due alloggiano nello stesso albergo a Sanremo. Accanto alle foto, Fiorello scrive: "16 anni dopo un #DelNoce è per sempre! Ricordate #staserapagoio 2004! Sanremo 2020".