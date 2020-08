Sanremo, Masini bacchetta Ronaldo: "Maglia Juve ad Amadeus? Meglio Portogallo"

(Fotogramma)

"Ronaldo avrebbe dovuto avere più delicatezza, visto che siamo in Italia". Così Marco Masini, tifosissimo della Fiorentina, commenta la 'consegna' della maglia della Juventus ad Amadeus nel corso della puntata di ieri sera da parte del bomber dei bianconeri. "Non lo dico perché sono della Fiorentina -dice Masini- ma in Italia ci sono molte squadre, avrebbe fatto più bella figura a portare una maglia dell’Italia".

Masini affonda il colpo: "Messi l’avrebbe portata dell’Argentina, io dell’Italia, lui poteva portarla del Portogallo". "Se la indosserei? Per gioco posso indossare qualsiasi cosa. Io sono sportivo, e riconosco la grandezza della Juventus, ma dipende anche da questo paese che non consente alle altre città di costruire indotto economico, pensa agli stadi, che cascano a pezzi", prosegue il cantante toscano. "Non posso andare a Liegi e vedere uno stadio super moderno e a Firenze no. Ci dobbiamo aggiornare e dare al calcio la possibilità di evolversi", conclude Masini.