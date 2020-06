Coronavirus, Cremonini: "All'asta i versi di Nessuno Vuole Essere Robin"

I versi di 'Nessuno Vuole Essere Robin', il celebre brano di Cesare Cremonini le cui parole sono state utilizzate come luminarie in via d'Azeglio a Bologna, verranno messi all'asta da domani mattina. Lo annuncia lo stesso cantautore bolognese su Instagram.

"Le luminarie di via d'Azeglio a Bologna, dal primo giorno di accensione sono diventate un simbolo di aggregazione e condivisione per chiunque arrivasse qui da ogni parte d'Italia -scrive Cremonini- Oggi è ancora più forte il desiderio che queste nostre luminarie possano aiutare la città".

"Grazie alla collaborazione con la Fondazione Sant'Orsola e al consorzio commercianti di via D'Azeglio -prosegue il cantante- i versi di Nessuno Vuole essere Robin verranno messi all'asta da domani mattina e l'intero ricavato andrà alla Fondazione Sant'Orsola per il progetto 'Più Forti insieme', a sostegno del Policlinico e di tutto il personale degli ospedali di Bologna, in prima linea nel combattere il Coronavirus".