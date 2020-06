Giletti resta a La7? La risposta di Cairo

(Fotogramma)

Giletti sarà ancora a La7 l'anno prossimo? "Certo, sì, sì. Sicuramente abbiamo confermato tutti e stiamo lavorando ad alcune novità, vedremo se le annunceremo a luglio". Così oggi a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, Urbano Cairo, patron del Torino Calcio, presidente di Rcs ed editore di La7. Tra queste novità potrebbe esserci anche una prima serata per Myrta Merlino? "La Merlino ha fatto una puntata ed è andata bene, è una ipotesi che abbiamo in mente per lei, che è molto brava. Ma non è deciso nulla. Però ci sono alcune novità".