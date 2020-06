Luxuria: "Per il mio compleanno vorrei un fidanzato gentile e paziente"

"Cosa vorrei come regalo di compleanno? Trovare un compagno di vita, paziente, gentile, perché trovo che la gentilezza sia la dote migliore di un uomo, non pantofolaio, che ami viaggiare, intraprendente e che ama condividere le mie passioni. Ma ho sempre imparato che se ti metti in testa un obiettivo, alla fine puoi raggiungerlo." E' questo il sogno più grande di Vladimir Luxuria che, nel giorno del suo 55mo compleanno, confida all'Adnkronos quali siano i suoi desideri più profondi in questo importante traguardo.

"Vorrei continuare ad essere entusiasta della vita, continuare a sognare e a camminare a testa alta", dice Luxuria. Che neanche oggi, o forse oggi ancora di più, non dimentica le sue battaglie più importanti. "Mi piacerebbe una bella legge contro l'omotransfobia, che si pensi di più all'ambiente, al rispetto dei diritti umani, al rispetto della donna e alla convivenza di ogni differenza", si augura. Luxuria spende poi una parola sui politici che guidano le sorti del paese.

"Mi auguro -conclude- che ci siano meno persone che più che cinguettare starnazzano (il riferimento è ai 'tweet', ndr), e che coloro che guidano il paese sappiano pensare al bene del paese non nell'immediato, ma a lungo raggio".